Belgrad Ormanı'nda karda mahsur kalan dizi ekibi kurtuldu

Alınan bilgiye göre, "İçerde" dizisinin yeni bölümü için Belgrad Ormanı'nda çekime giden ekip, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Ekiptekilerin durumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaları üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi.

Bir süre sonra kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkmayı başaran ekiptekiler, bir restorana girdi. Söz konusu restorana gelen jandarma ve kurtarma timleri, dizi ekibinden olayla ilgili bilgi aldı.

AA muhabirine açıklama yapan dizinin yapımcıları, herkesin durumunun iyi olduğunu belirterek, mahsur kalan ekibin kendi imkanlarıyla kurtulduğunu ve şu an herhangi bir sorun olmadığını söyledi.