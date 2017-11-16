Belgrad Ormanı'nda çadır kumarhane baskını

İstanbul Belgrad Ormanı'nda çadırda kurulmuş kumarhane ortaya çıkarıldı. Baskında, tombala makinesi ve oyun kartları ele geçirildi.
Kumar oynatan 1 kişi ile kumar oynayan 24 kişi gözaltına alındı.
Kumar oynayanlara para cezası kesilirken, kumar oynatan kişiye ise adli işlem başlatıldı.
Çadırda 3 gündür kumar oynandığı ortaya çıktı.
Kumarcıların Bahçeköy girişinden traktörle 2 kilometre uzaktaki çadıra götürüldükleri belirlendi.
Çadırdaki aydınlatmanın da traktörden sağlandığı tespit edildi.
TRT HABER