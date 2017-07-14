Belediye otobüsü durakta yolculara çarptı: 5 yaralı

Konya'da belediye otobüsünün, durakta başka bir otobüse binmeye çalışan yolculara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Haluk Ö. idaresindeki 42 DNP 57 plakalı belediye otobüsü, merkez Selçuklu ilçesindeki Kültürpark durağında başka bir otobüse binmeye çalışan yolculara çarptı.
Kazada, henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.
Ambulanslar ve yoldan geçen araçlarla kent merkezindeki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Otobüs sürücüsü Haluk Ö. ise gözaltına alındı.