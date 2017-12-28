Belediye çalışanlarından örgüt adına zorla para toplamışlar

Van'da, terör örgütü PKK'ya finansman sağlamak amacıyla belediye çalışanlarından zorla para topladıkları ve bilerek örgüte maddi yardımda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında eski belediye yöneticilerinin de bulunduğu biri tutuklu 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenen eski Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sedat Töre ile eski Yol Yapı Daire Başkanlığı özel kalem sorumlusu Erkan Keser'in de aralarında bulunduğu 28 sanıktan 26'sı ilk kez hakim karşısına çıktı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Keser ile tutuksuz yargılanan 25 sanık ve avukatları katılırken, 2 sanık duruşmaya gelmedi.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütüne finans sağlamak amacıyla kimseden para toplamadıklarını ileri sürdü.

Sanık avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, Keser'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA