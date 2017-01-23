FETÖ soruşturmasında 32 sanığın yargılanmasına başlandı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında dönemin Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ve Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma öncesi Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, duruşmanın görüldüğü katta geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, sadece mahkeme tarafından ismi önceden belirlenen kişilerin duruşma salonuna geçişine izin verdi.

Duruşmaya basın mensupları ile izleyiciler alınmazken, sanıkların bir kısmı ile avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıkların ifadelerinin alınmaya başlandığı, Hatay ve Osmaniye'deki cezaevlerinde bulunan Tunçlu, Aydoğdu ve çeşitli belediyelere danışmanlık yaptığı öne sürülen Erkan Karaaslan'ın da aralarında olduğu 8 sanığın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmalarını yaptığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, kalan ifadeler için duruşmanın yarın devam etmesine karar verdi. AA