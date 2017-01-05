  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Belediye binasına silahla girmeye çalışan kadın yakalandı

Belediye binasına silahla girmeye çalışan kadın yakalandı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine ruhsatsız silahla girmeye çalışan kadın gözaltına alındı.

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Belediye binasına silahla girmeye çalışan kadın yakalandı
 
Siirt'te belediye binasına silahla girmeye çalışan kadın yakalandı
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine ruhsatsız silahla girmeye çalışan kadın gözaltına alındı.
 
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine ruhsatsız silahla girmeye çalışan kadın gözaltına alındı.
 
Siirt Belediyesi binasının girişinde bir kadının şüpheli hareketleri üzerine polis, üst araması yaptı.
 
Aramada, üzerinde silah bulunan kadın gözaltına alındı.
 
Yapılan incelemede silahın ruhsatsız olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kadının terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine ruhsatsız silahla girmeye çalışan kadın gözaltına alındı.
 
Siirt Belediyesi binasının girişinde bir kadının şüpheli hareketleri üzerine polis, üst araması yaptı.
 
Aramada, üzerinde silah bulunan kadın gözaltına alındı.
 
Yapılan incelemede silahın ruhsatsız olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kadının terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. AA

 
Etiketler: Siirt, Belediye binası, silahlı giriş, yakalama
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