Beklenen oldu! Birçok kente mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havaların ardından beklenen oldu. Yurdun birçok kentine mevsimin ilk karı yağdı.

Bolu Dağı

D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Bölgede kar yağışı etkisini arttırırken, kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Elmalık mevkisindeki kontrol noktasında, Bolu Düzce istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Sürücüler kent merkezi güzergahında bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor.

Yolda kalan bazı sürücüler ise vatandaşların ve polis ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Öte yandan Mudurnu ilçesi sınırları içinde kalan Sülüklü Göl Tabiat Parkı, Taşkesti Pürenli Yaylası ve Abant-Taşkesti karayolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 11 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla

Muğla'da mevsimin ilk karı, Kavaklıdere ilçesindeki bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı.

Bölgede etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kavaklıdere ilçesinde bulunan kentin en yüksek dağlarından Göktepe Dağı'nın yüksek kesimlerine yağan kar, zirvenin beyaza bürünmesine neden oldu.

Şehir merkezi ile Yatağan ve Menteşe ilçelerinden rahatlıkla görülebilen karlı zirveler, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Ordu

Ordu'nun sahil kesiminde günün ilk saatlerinde yağmur ve fırtına etkili olurken, yükseklerde ise kar yağışı görüldü.

Kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu. Yörede hava sıcaklığı 8 ile 10 derece düştü.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu bölgede Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun

Giresun'un iç kesimindeki Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde öğlen başlayan kar yağışı devam ediyor.

Yağış dolayısıyla Kümbet, Kulakkaya ve Paşakonağı yaylaları beyaza büründü.

Kentin Sivas ile ulaşımının sağlandığı karayolu üzerindeki 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar yağışı görüldü. Yetkililer kış lastiği kullanılması ve araçlarda zincir bulundurulması konusunda sürücüleri uyardı.

Karayolları ekipleri de Eğribel Geçidi'nin ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı.

Sivas

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan kar yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Türkiye'nin önemli geçitleri arasında yer alan, Karadeniz-Akdeniz bağlantı yolu olarak bilinen Sivas-Suşehri karayolunun 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda mahsur kaldı.

Aniden başlayan kar yağışı nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı bölgede, Suşehri Şehit Necip Karameşe Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekiplerinin de karla mücadele çalışması yaptığı yolda, mahsur kalan bazı küçük araçlar halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Zincirsiz bazı büyük araçlar yolda kaldı, bazıları ise yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Hava sıcaklığı düşecek

Kar yağışı Sivas il merkezinde de zaman zaman etkili oldu.

Yağışların yarın ve perşembe günü de etkisini sürdüreceği belirtilirken sıcaklık da hissedilir ölçüde düşecek.

Sivas il merkezinde hava sıcaklığının yarın sıfırın altında 3 dereceye düşmesi beklenirken, Altınyayla ve İmranlı ilçelerinde sıfırın altında 10, Kangal'da sıfırın altında 9 ve Şarkışla'da sıfırın altında 8 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA