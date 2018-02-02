  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Bekir Sıtkı Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Bekir Sıtkı Albayrak son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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Bekir Sıtkı Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 68 yaşında vefat eden Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenaze törenine katıldı. Albayrak için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Albayrak'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

Albayrak için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Albayrak'ın naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilmek üzere cenaze aracına taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Albayrak'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki defnine de katıldı. Erdoğan, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA

Etiketler: milli görüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Sıtkı Albayrak cenaze
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