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Bekçilerin dikkati yangının büyümesini önledi

Adana'da inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın, gece bekçilerinin durumu fark edip itfaiyeye haber vermesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

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Bekçilerin dikkati yangının büyümesini önledi

Adana Seyhan'da gece yarısı devriye görevinde bulunan gece bekçileri, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden dumanların yükseldiğini fark etti.

Gece bekçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bir yandaki dükkana da sıçradığını tespit etti. Çıkan yangın büyümeden kontrol altına aldı.

İş yeri sahibi Cem S. teşhir ürünlerinin bulunduğu dükkanda dahil olmak üzere 100 bin TL üzerinde maddi hasar oluştuğunu söyledi.

İlk yapılan tespitlere göre yangının elektrik kontağından çıktığını öğrenildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Adana, yangın, gece bekçileri
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