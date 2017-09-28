Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes tutuklandı

İzmir'de 22 Eylül'de otomobil sürücüsü ve kızının öldüğü, eşinin ağır yaralandığı kazaya karışan otomobili kendisinin kullandığını sosyal medya aracılığıyla itiraf eden yazar Emrah Serbes, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serbes, sosyal medya hesabında yayımladığı fotoğraftaki notta, kazaya karışan otomobili kendisinin kullandığını, yaşadığı şokla itiraf edemediğini, kazayı üstlenen arkadaşının cezaevinde kendisinin yerine tutuklu bulunduğunu, vicdan azabı çektiğini belirterek, "Teslim oluyorum. İtirafımdır." yazılı mesaj paylaştı.

Notu paylaşmasının ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Serbes, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serbes'in sorgusunda sosyal medyada paylaştığı nottaki ifadelerini tekrar ettiği ve "Yaptığım suçu kabul ediyorum, yaptığımın bir suç olduğunu biliyorum ve verilecek her türlü cezaya razıyım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Baba ve kızı hayatını kaybetmişti

İzmir-Aydın otoyolunda 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 35 TV 9335 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik kaza yerinde yaşamını yitirmiş, eşi Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan anne Özçelik, sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru gözaltına alınmıştı.