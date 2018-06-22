Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam

Seçimden sonra bedelli askerlikle ilgili ne yapılacağı ve bunun kimleri kapsayacağı merak konusu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Yeni Şafak'ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayında bedelli askerlikle ilgili soruları yanıtladı.

"İstisnası yok"

Canikli, TSK'nın büyük oranda profesyonel orduya geçtiğini söyledi.

Yükümlü olarak askere gidenlerin, çatışma alanına, ön hatta gitmediğini, geri hizmetlerde görev yaptığından bahseden Canikli, "Bunun bir tane bile istisnası yok." dedi.

"Bütün çalışmaları yaptık"

Bakan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını anımsattı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler."

"Cumhurbaşkanı talimat verecek, gereği yapılacak"

Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden sonra talimatı vereceğini açıkladı ve şöyle devam etti:

"Ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi."

Kaynak: AA