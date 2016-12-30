BEDAŞ'tan planlı elektrik kesintilerine iptal

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) 30, 31 Aralık ve 1 Ocak’ta yapacağı planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını erteleme kararı aldı.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, kesintisiz enerji sağlamak için tüm imkanların seferber edildiği belirtilerek, yetkili kurum ve kuruluşlarla tam koordinasyon halinde çalışıldığına ve bundan sonra da aynı yöntemin izleneceğine işaret edildi.

BEDAŞ’ın 30, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerine yönelik ertelediği yatırımlar süresince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurallarının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisinin yapılması öngörülüyordu. Yatırımlar, Çatalca, Sarıyer, Güngören, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerindeki bazı mahalleleri kapsıyordu.