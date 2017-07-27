  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Bebek arabasından uyuşturucu çıktı

Konya'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan şüphelinin eşi ile kayınbiraderi, bebek arabasında 4 kilogram esrar taşırken yakalandı.

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Bebek arabasından uyuşturucu çıktı

Konya'da eşi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan kadın ve kardeşi, bebek arabasında 4 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca taşırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Temmuz'da evinde büyük bölümü yakılmış 540 gram esrar bulunan ve çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan cezaevine gönderilen Gökhan K'nin eşi D.K. ile kayınbiraderi K.D'yi takibe aldı.

Bebek arabası ile yürüyen D.K. ve K.D'nin hareketlerinden şüphelenen polis, zanlıların üzerinde arama yaptı.

Suç unsuruna rastlayamayan polisin bebek arabasında yaptığı aramada ise 4 kilogram esrar ile bir ruhsatsız tabanca bulundu. D.K. ve kardeşi K.D. gözaltına alındı.

Polis ekiplerince, 19 Temmuz'da eve düzenlenen operasyonda büyük bölümü yakılmış 540 gram esrar ele geçirilmiş, ev sahibi Gökhan K. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Zanlının, 8 Temmuz'da merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde uyuşturucu satışının önüne geçmek için düzenlenen, "Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz" sloganlarının atıldığı yürüyüşe katıldığı, ayrıca mahalle muhtarlığının birinci azası olduğu belirlenmişti.

Etiketler: uyuşturucu, Konya, bebek arabası
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