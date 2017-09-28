  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Bebek arabasında uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

Bebek arabasında uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

İzmir'de, bebek arabasıyla uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Bebek arabasında uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin bebek arabasıyla uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreste önlem alan polis ekipleri, söz konusu bölgede bebek arabasıyla gezen şüpheli şahsın kimlik bilgilerini sorguladı. H.A. (53) isimli zanlının torununun bulunduğu bebek arabasının alt kısmında, 100 adet uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Etiketler: bebek arabası, uyuşturucu
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