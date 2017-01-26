Bebeğini denize attığını iddia eden anne ile erkek arkadaşı adliyede

Fatih'te 40 günlük bebeğini denize attığını iddia eden anne F.K. ile erkek arkadaşı adliyeye gönderildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan anne F.K. ile nikahsız yaşadığı erkek arkadaşı M.T'nin sorgulamaları tamamlandı.

Psikolojik rahatsızlık geçirdiği için hastanede tedavi gördüğü öğrenilen F.K'nın emniyette çelişkili ifadeler verdiği, ilk eşinden olan çocuğunun kendisine gösterilmemesinden korktuğu için bebeğini öldürmeye çalıştığını iddia ettiği bildirildi.

M.K'nın ise ifadesinde, birlikte yaşadığı F.K'nın bebeğini öldürmek istemesinden haberinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan F.K. ile M.K. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Dün polise başvuran F.K. (35) adlı kadın, 1.5 yıldır M.T (36) ile nikahsız birlikteliği olduğunu, M.T'nin istememesi üzerine bebeğini kuru sıkı tabancayla ateş ederek öldürmek istediğini, başarılı olamayınca bebeği Eminönü'ndeki Şehir Hatları Vapur İskelesinin yanından denize attığını söylemişti.

Eminönü'ndeki Şehir Hatları Vapur İskelesi civarında denizde yapılan arama çalışmalarında bebek bulunamamıştı. AA