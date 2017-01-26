  • 26 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.867
    EURO 4.141
  • BIST 83624.24
    ALTIN 147.369
Buradasınız : » » Bebeğini denize attığını iddia eden anne ile erkek arkadaşı adliyede

Bebeğini denize attığını iddia eden anne ile erkek arkadaşı adliyede

Fatih'te 40 günlük bebeğini denize attığını iddia eden anne F.K. ile erkek arkadaşı sevk edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bebeğini denize attığını iddia eden anne ile erkek arkadaşı adliyede
Fatih'te 40 günlük bebeğini denize attığını iddia eden anne F.K. ile erkek arkadaşı adliyeye gönderildi.
 
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan anne F.K. ile nikahsız yaşadığı erkek arkadaşı M.T'nin sorgulamaları tamamlandı.
 
Psikolojik rahatsızlık geçirdiği için hastanede tedavi gördüğü öğrenilen F.K'nın emniyette çelişkili ifadeler verdiği, ilk eşinden olan çocuğunun kendisine gösterilmemesinden korktuğu için bebeğini öldürmeye çalıştığını iddia ettiği bildirildi.
 
M.K'nın ise ifadesinde, birlikte yaşadığı F.K'nın bebeğini öldürmek istemesinden haberinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.
 
Emniyette işlemleri tamamlanan F.K. ile M.K. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
 
Dün polise başvuran F.K. (35) adlı kadın, 1.5 yıldır M.T (36) ile nikahsız birlikteliği olduğunu, M.T'nin istememesi üzerine bebeğini kuru sıkı tabancayla ateş ederek öldürmek istediğini, başarılı olamayınca bebeği Eminönü'ndeki Şehir Hatları Vapur İskelesinin yanından denize attığını söylemişti.
 
Eminönü'ndeki Şehir Hatları Vapur İskelesi civarında denizde yapılan arama çalışmalarında bebek bulunamamıştı. AA
Etiketler: İstanbul Adalet Sarayı, denize atan anne, baba, 40 günlük bebek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER