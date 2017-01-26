Bebeğini denize attığı öne sürülen kadın ile erkek arkadaşı tutuklandı

Çağlayan'daki Adalet Sarayına sevk edilen F.K. (35) ile birlikte yaşadığı belirtilen erkek arkadaşı M.T'nin savcılık sorgusu sona erdi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.

Önceki gün polise başvuran F.K. (35), 1.5 yıldır nikahsız birlikte yaşadığı M.T'nin (36) istememesi üzerine bebeğini kuru sıkı tabancayla ateş ederek öldürmek istediğini, başarılı olamayınca da Eminönü'ndeki Şehir Hatları Vapur İskelesinin yanından denize attığını söylemişti. Bunun üzerine, bebeğin bulunması için denizde arama çalışması başlatılmıştı. AA