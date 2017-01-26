  • 26 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.859
    EURO 4.127
  • BIST 83826.54
    ALTIN 147.497
Buradasınız : » » Bebeğini denize attığı öne sürülen kadın ile erkek arkadaşı tutuklandı

Bebeğini denize attığı öne sürülen kadın ile erkek arkadaşı tutuklandı

İstanbul Fatih'te, 40 günlük bebeğini denize attığını iddia eden kadın ve birlikte yaşadığı belirtilen erkek arkadaşı tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bebeğini denize attığı öne sürülen kadın ile erkek arkadaşı tutuklandı

Çağlayan'daki Adalet Sarayına sevk edilen F.K. (35) ile birlikte yaşadığı belirtilen erkek arkadaşı M.T'nin savcılık sorgusu sona erdi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.

Önceki gün polise başvuran F.K. (35), 1.5 yıldır nikahsız birlikte yaşadığı M.T'nin (36) istememesi üzerine bebeğini kuru sıkı tabancayla ateş ederek öldürmek istediğini, başarılı olamayınca da Eminönü'ndeki Şehir Hatları Vapur İskelesinin yanından denize attığını söylemişti. Bunun üzerine, bebeğin bulunması için denizde arama çalışması başlatılmıştı. AA

Etiketler: İstanbul, bebeğini denize atan kadın, çağlayan adalet sarayı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER