Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kaklık Mahallesi'nde 26 Ağustos'ta bir çöp konteynerinde bebek cesedi gören kişi, jandarmaya haber verdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, boğularak öldürüldüğü belirlenen 8 günlük erkek bebekle ilgili soruşturma başlattı.
Mahalledeki marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma, bir marketten bebek bezi alan 2 çocuk annesi E.E'yi gözaltına aldı.
Dul olan E.E'nin evde doğum yaparak dünyaya getirdiği bebeğinin 8 günlükken yanlışlıkla üzerine yatması sonucu öldüğünü, hamileliğini çevresinden gizleyip korktuğu için çöpe attığını söylediği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen E.E, tutuklandı.