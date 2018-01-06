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Buradasınız : » » BBP Genel Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma derinleştiriliyor

BBP Genel Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma derinleştiriliyor

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ndeki patlama ile ilgili Emniyet raporunun açıklanması beklenirken Destici'nin odasındaki klima kriminal dairede tekrar incelemeye alındı.

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BBP Genel Merkezinde çıkan yangınla ilgili soruşturma derinleştiriliyor

Emniyet Olay Yeri İnceleme Ekipleri, akşam saatlerinde Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne gelerek 3 saate yakın titiz ve derinlemesine bir çalışma yürüttü.

Ekipler yeni bulgular ile klimayı savcılık kararıyla kriminal daireye götürdü. Patlamayla ilgili Emniyet raporunun açıklanması beklenirken kriminal dairenin tekrar inceleme istemesi üzerine açıklama ertelendi.

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yangın

Önceki gün Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle klimanın patlaması sonrası yangın çıkmıştı.

Yangından Destici'nin Özel Kalem Müdürü Özcan Ünal ile koruma polisi Fatih Demet etkilenmişti.

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