BBP Genel Başkanı Destici: BBP devletinin ve seçilmiş yöneticilerin yanındadır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Destici, ziyaretin ardından, AK Parti Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, Erdoğan ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin kritik süreçlerden geçtiğini ifade eden Destici, BBP olarak kuruldukları günden bu yana yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir muhalefet anlayışıyla davrandıklarını, doğru kimden gelirse gelsin yanında durduklarını, yanlışı yapanı uyardıklarını kaydetti.

"BBP, seçilmiş yöneticilerin yanındadır"

Destici, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemiz ABD'nin başını çektiği emperyalist, siyonist, terörist, hain, iş birlikçi bir grubun açık tehdidi ve saldırısı altındadır. Bu şartlar altında BBP, devletinin, ülkesinin ve seçilmiş yöneticilerin yanındadır. Sadece biz değil, bütün siyasi partileri Meclis'teki, Meclis dışındaki, sivil toplum örgütlerini, basın mensuplarını, toplumumuzun her bir ferdini de burada birlik olmaya, birlikte hareket etmeye ve bu tezgahları bozmak için el ele vermeye davet ediyorum."

Suriye'nin kuzeyinde yaşananların Türkiye için birinci tehdit olduğuna işaret eden Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin ve devletin izlediği politikaları doğru bulduklarını aktardı.

Hem içeride hem dışarıda teröre karşı verilen ciddi mücadelenin de yanında olduklarını ifade eden Destici, bu kararlılığın devam edeceğini bildiklerini, bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bütçe görüşmelerinden sonra bu uyum yasalarının Meclis'e geleceği beklentisi içinde olduklarını vurgulayan Destici, burada önceliklerinin Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu'nun demokratikleştirilmesi ve yargı ile ilgili birtakım düzenlemeler olduğunu ifade etti.

Destici, bu konularla ilgili düşüncelerini ve partilerinin hazırladığı öneri metnini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştıklarını anlattı.

Görüşmelerinin son bölümüne Başbakan Binali Yıldırım'ın da dahil olduğunu aktaran Destici, çok faydalı ve yararlı bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

"Ortak bir aday listesi hazırlansın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile seçim kanununa ilişkin önerilerini de paylaştıklarını anlatan Destici, barajın kaldırılması ile seçim ittifakının yasal hale getirilmesini önerdiklerini ifade etti.

Destici, seçim ittifakı yapan partilerin kendi amblemleri ile gözükmesini, ortak bir milletvekili aday listesi hazırlanmasını, seçimden sonra hazırlanan koalisyonun seçimden önce olmasını, seçim barajının tamamen sıfırlanması tavsiyelerinde bulunduğunu belirtti.

Milletvekili sayısının 600'e çıkacağını anımsatan Destici, "Bunun 500'ünün daraltılmış haliyle seçilmesi, ön seçimli ve tercihli sistemde, diğer 100'ünün de Türkiye milletvekili olarak seçilmesi önerilerimiz arasında." dedi.

Kaynak: AA