Bazı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararla 8 üniversitede 10 yeni fakülte, bir üniversitede de yüksekokul kurulacak. Üç üniversiteye bağlı 3 yüksekokul kapatılırken, bir enstitü ile bir fakültenin de adları değiştirildi.

Buna göre, Erciyes Üniversitesine bağlı Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsünün adı Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü olarak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı Denizcilik Fakültesinin adı Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi olarak değiştirildi.

Yeni fakülteler

Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak Ankara'da Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine bağlı İşletme Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi; Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Siirt Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulacak.

Kapatılan yüksekokullar

Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İnönü Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ise kapatıldı.

Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine 2809 sayılı kanunun 30'uncu maddesine göre alındı. AA