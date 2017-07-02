Bazı illerde kamu personeline sıcak hava izni

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve hava tahmin raporlarına göre başkentte hava sıcaklığının bugün de yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamileler, engelliler ile belgelendirmeleri halinde kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının bugün idari izinli sayılması kararının alındığı kaydedildi.

Denizli

Denizli'de sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar bugün izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının bugün 43 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ile kronik rahatsızlığı bulunanların, bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Çankırı

Çankırı'da sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin bugün izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çankırı'da sıcaklığın bugün 34 derece olacağı tahmin ediliyor.

Muğla

Muğla'da sıcak hava dolayısıyla kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

Osmaniye

Osmaniye Valiliğinden, aşırı sıcaklar nedeniyle kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Amasya

Amasya'da sıcak hava nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin bugün izinli sayılacakları bildirildi.

Mardin

Mardin'de sıcak hava dolayısıyla kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar 2 gün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca Mardin'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, rapor ile belgelemek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların bugün ve yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi. AA