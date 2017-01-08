Bazı il ve ilçelerde okullar yarın tatil edildi

İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının il genelinde etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Vali Şahin, açıklamasında, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Edirne

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Valilik kararı ile eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edilmiştir.'' dedi.

Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Samsun

Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçelerinde yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.

Yetkililer, kar yağışının etkili olması haline kent merkezinde de okulların tatil edilebileceğini kaydetti.

Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş da gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.

Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ilçede eğitim ve öğretime, 9 Ocak 2017 tarihinde 1 gün ara verileceğini, ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Tokat

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.

Yalova

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kırklareli

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Aşım, ''Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik.'' dedi.

Balıkesir

Bandırma Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklenmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm anaokul, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi eğitim ve öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. AA