Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Yurt genelindeki kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Adana

Adana'nın Pozantı ilçesinin tamamında, Aladağ'da taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, Karaisalı'da da bir okulda tam gün, Feke ilçesinde öğleden sonra okullarda eğitime ara verildi.

Karaman

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla, il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

Antalya

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava, Antalya'nın ilçelerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Antalya'nın birçok ilçesinde eğitime bugün ve yarın ara verildi.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Korkuteli, Elmalı ve İbradı ilçelerinde bugün, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde de bugün ve yarın eğitime ara verildi.

Demre, Konyaaltı, Kumluca ve Kaş ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

Kilis

Kilis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Vali İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.

Çataklı, gece başlayan kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler ile özel okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Konya

Konya ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya merkeze bağlı Selçuklu, Karatay ve Meram ile Ereğli, Akören, Çumra, Hadim, Halkapınar, Taşkent, Hüyük, Derbent, Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir ilçelerinde ilk ve orta dereceli tüm okulların 22 Aralık Perşembe tatil edildi.

Ayrıca, Akşehir ilçesinde hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Gaziantep

Gaziantep'te devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün de ara verilirken kamu görevlisi malul ve engelliler de tatil süresince izinli sayılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan meteorolojik uyarılar, bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yarın, resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli olacak.

Hatay

Hatay'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçenin tüm okullarıyla yüksek kesimlerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verilecek.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Hatay'ın Belen, Yayladağı, Altınözü ve Hassa ilçelerindeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda 22 Perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacak.

Antakya, Defne ve Samandağı ilçelerindeki yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda da eğitime ara verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Vatandaşların özellikle ulaşımda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunuyor.

Niğde

Niğde'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile Çiftlik, Çamardı ve Ulukışla ilçelerinde tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Mersin

Mersin'in Mut ilçesinde, yoğun kar nedeniyle ilk, orta, lise ve dengi tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Mut Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkisini sürdüren yağışın özellikle ulaşımda aksamalara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması amacıyla ilk, orta, lise ve dengi tüm okullarda eğitime bugün verildiği kaydedildi.

Sinop

Sinop'un Saraydüzü ve Dikmen ilçelerindeki okullarda, etkili olan kar nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bazı ilçelerde yağışın devam etmesi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar da göz önüne alınarak, 2 ilçede okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, karın etkisini devam ettirdiği Saraydüzü ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.