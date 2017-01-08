Bazı il ve ilçelerde okullar bugün tatil edildi

İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının il genelinde etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Vali Şahin, açıklamasında, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime bugün 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Edirne

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Valilik kararı ile eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle bugün tatil edilmiştir.'' dedi.

Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Samsun

Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçelerinde bugün 1 gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.

Yetkililer, kar yağışının etkili olması haline kent merkezinde de okulların tatil edilebileceğini kaydetti.

Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş da gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.

Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda bugün eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Düzce

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi il genelindeki okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin köy yollarında genişletme çalışması yürüteceği ifade edildi.

Tokat

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "İl Hıfzısıhha Kurulu, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların bugün izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.

Yalova

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kırklareli

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Aşım, ''Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bugün tatil edildi. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik.'' dedi.

Balıkesir

Bandırma Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklenmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm anaokul, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi eğitim ve öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Kocaeli

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının yol açtığı buzlanma riski nedeniyle, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (özel rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime, 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yalova

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bandırma Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklenmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm anaokul, ilk ve ortaokullar ile liselerde bugün eğitim ve öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okulların 9 Ocak Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Konya

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler ile özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ayrıca, Akşehir, Kadınhanı, Tuzlukçu, Seydişehir, Ilgın, Altınekin ve Sarayönü ilçelerinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Manisa

Manisa'daki yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün Gördes ilçesinde tamamen, 8 ilçede ise kısmi olarak ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle bugün Gördes ilçesindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak ara verildiğini kaydedilen açıklamada, bunun kapsamının, taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Saruhanlı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerinde ise okulların açık olacağı bildirildi.

Aksaray

Aksaray'da, kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kentte yoğun kar yağışının yaşandığını belirtti.

Yağışın etkisini artırdığını aktaran Kartal, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 09 Ocak Pazartesi ara verildiğini kaydetti.

Çorum

Çorum il genelindeki tüm okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışının giderek etkisini artırması nedeniyle yapılan değerlendirme sonucu, il genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Çorum'da daha önce alınan karar gereği üç ilçede okullar tatil edilmişti.

Amasya

Amasya'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.

Amasya Valisi Salih Işık yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Işık, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime bugün bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Engelli ve hamile memurların da bugün izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Sinop

Sinop'ta bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda 9 Ocak Pazartesi eğitime ara verildi.

Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinde kamuda görevli hamileler ile engelliler bugün idari izinli sayılacak.

Çankırı

Çankırı merkez ve 4 ilçede taşımalı sistemle eğitim verilen okullarda, beş ilçenin ise tamamında eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Orta, Ilgaz, Kurşunlu, Yapraklı ve Bayramören ilçelerinin tamamında, Çankırı merkez, Eldivan, Şabanözü, Atkaracalar ve Çerkeş ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan, il genelinde kar yağışı devam ediyor.

Yozgat

Yozgat merkez ve 9 ilçede tüm okullarda, Kırşehir'de ise taşımalı eğitim veren okullarda kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de bugün idari izinli sayılacak.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde de eğitime bugün ara verildiği duyurulmuştu.

Bu arada okulların tatil edildiğini öğrenen bazı öğrenciler, sokakta kızak kayıp kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kırşehir

Kırşehir'de de aralıklarla devam eden kar yağışı, don olayı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle merkezde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Vali Necati Şentürk, sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının özellikle köylerde ulaşımı olumsuz etkilediğini söyledi.Kar yağışı, buzlanma ve don olayı riskine karşı tedbir alındığını ifade eden Şentürk, merkeze bağlı taşımalı eğitim yapan okullarda bugün için eğitime ara verildiğini belirtti.Şentürk, ilçelerdeki okullarla ilgili kararları kaymakamlıklara bıraktıklarını vurgulayarak, merkezdeki diğer okullarla ilgili kararın kar yağışının seyrine göre değerlendirileceğini kaydetti.

Kırşehir'in Akpınar ve Akçakent ilçelerindeki tüm okullarda, Kaman, Mucur, Çiçekdağı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda ve Ünye ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü ara verilmiştir."

Açıklamada, Altınordu, Gülyalı, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.

Bilecik

Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün okullarda eğitim öğretim yapılmayacak.

Söğüt ve Yenipazar kaymakamlıkları, devam eden kar yağışı ve aşırı buzlanma dolayısıyla bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bu ilçelerde kamuda görevli hamileler ile engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Niğde- Kırıkkale- Sivas

Niğde'de ve Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçeside, Sivas'ın Gürün ilçesinde ise köy okulları ile taşımalı eğitim görülen okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullar ile Özel Eğitim Okulları ve rehabilitasyon merkezleri 9 Ocak Pazartesi tatil edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de bugün idari izinli sayılacak.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Öte yandan Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların bir gün tatil edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli ilçelerindeki tüm okullarda, Gürün, Kangal ve Ulaş ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim verilenlerde yarın eğitim öğretim yapılmayacağı ifade edildi.

Bartın

Bartın’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamında ve taşımalı eğitim verilen tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle Kurucaşile ilçesinin tamamı ile il genelinde tüm köylerde ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 9 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, il, ilçe ve belde merkezlerindeki durumun ilerleyen saatlerde yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 9 Ocak Pazartesi günü bütün okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elbistan genelinde muhtemel kar yağışı ve etkili tipi nedeniyle tedbir amaçlı ilk ve orta dereceli okullarda, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Kayseri

Kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Akkışla, Felahiye, Develi, Tomarza, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak.