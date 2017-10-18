Bazı bakanlıkların atama kararları Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına Selahaddin Menteş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarlığına Mehmet Hadi Tunç atandı.

Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Milli Savunma Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığının atama kararlarına göre, Kenan İpek açıkta bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş de müsteşarlığa getirildi.

Dışişleri Bakanlığında ise açık bulunan Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Özcan tayin edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Mithat Cansız getirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında ise Müsteşar Nusret Yazıcı başka bir göreve atanmak üzere söz konusu görevinden alındı, Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç müsteşarlığa atandı.

Milli Savunma Bakanlığında, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya'nın, açık bulunan bakanlık müşavirliğine ataması yapıldı.