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Bazı alanlarda 1 yıllık 'geçici özel güvenlik bölgesi'

Muş Valiliğinden, bazı alanların bir yıl süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

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Bazı alanlarda 1 yıllık geçici özel güvenlik bölgesi

Muş Valiliğinden, bazı alanların bir yıl süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terör tehdidi ve saldırıdan korunması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl sınırlarında terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve icra edilecek operasyonlarda vatandaşlarımızın zarar görmelerinin engellenmesi ile halkımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirler kapsamında 27.12.2016 tarihli ve 2016/9675 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile adları ve koordinatları belirtilen alanlar, 1 Ocak-31 Aralık tarihlerinde 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Etiketler: Muş, özel güvenlik bölgesi, muş valiliği
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