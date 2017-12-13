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Bayrampaşa Çevik Kuvveti İşgal Girişimi Davası'nda karar

Bayrampaşa Çevik Kuvvet İşgal Davası'nda 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan 18 sanığa 3'ü ağırlaştırılmış 18 müebbet hapis cezası verildi.

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Bayrampaşa Çevik Kuvveti İşgal Girişimi Davasında karar

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nü işgal ettikleri ve bu sırada bir kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 18 sanıktan 2'si ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, biri ağırlaştırılmış müebbet, 15’i de müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yusuf Sari, Kadir Yıldız ve Kurtuluş Kara’yı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, pişmanlık sergilemedikleri için takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, 15 sanığı "Anayasayı ihlal’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, cezalarını müebbet hapis cezasına indirdi.

Sanıklar Yusuf Sari ve Kadir Yıldız'ın Ümit Yolcu’yu şehit etmeleri suçu sabit olduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanık Yıldız'a 9 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından toplam 100 yıl, Yusuf Sari'ya da aynı suçlardan 84 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, 40 tutuksuz sanığın beraatine hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi
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