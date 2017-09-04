Bayramın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler trafikte akıcı yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası mevkisinde yolun iki şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.

Bu araç yoğunluğu bazen Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü'nde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Ulaşımın aksamaması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

Bandırma Feribot İskelesi'nde araç yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolundaki tatilciler, Bandırma Feribot İskelesi'nde araç yoğunluğu oluşturdu.

Tatili şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş için tercih ettiği İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bandırma-İstanbul/Yenikapı seferlerini gerçekleştirdiği Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluk başladı.

İzmir ile Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçeleri gibi tatil merkezlerinden İstanbul'a dönenlerin yoğunluğu, Bandırma'nın girişinde de uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk

Bayram tatilinin son günü Tekirdağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul-Tekirdağ yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor. İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilcilerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla Üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tatilden dönenler için kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini arttırdı.