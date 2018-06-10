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Bayramın kazananı berberler olacak

Türk kültüründe önemli yeri olan ve bir gelenek haline gelen "bayram tıraşı" için berberler, Ramazan'ın son günlerinde sahura kadar hizmet verecek.

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Bayramın kazananı berberler olacak

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, federasyona bağlı 108 bin iş yerinin olduğunu belirterek, berber esnafının genelde Ramazan'ın ilk yarısında dinlendiklerini, son yarısında ise daha yoğun çalıştıklarını söyledi.

Bayram öncesi berbere gitme kültürünün yaşatıldığına işaret eden Karakaş, "Bayramlardan önce baba, oğlunun elinden tutar muhakkak bir berbere gider, o bayram havasını, kültürünü yaşatır. Berberlerde akşam demlenen çaylar, ikramlar ve meyveler bayram tıraşı geleneklerindendir" dedi.

Bayrama 2 gün kala 24 saat hizmet

Karakaş, Ramazan'ın son 5 günü berberlerin çok yoğun çalıştıklarının altını çizerek, "Berberlerde bayram tıraşı telaşı başladı. Dükkanlarını boyatan, malzemelerini yenileyenler berberler var. Özellikle ramazanın son günlerinde berber dükkanları sahura kadar açık olacak. Bayramdan önce son 2 gün sabah namazına kadar açık kalır ve son müşteriye kadar çalışırlar" diye konuştu.

Bayram tıraşlarının belirli bir ücreti olmadığına ve bazı işletmelerin camlarında yazan fiyatların aldatıcı olabileceğine dikkat çeken Karakaş, herkesin kendi mahallesindeki berberi tercih etmesini tavsiye etti.

Normal günlerden 5 kat daha fazla yoğun oluyor

Berber Harun Uslu da, bayram tıraşı yoğunluğunun normal zamanların 5 katı kadar olduğunu belirterek, müşteri olduğu sürece açık kaldıklarını, belirli bir çalışma saatlerinin olmadığını söyledi.

Bayram hazırlığı için malzemelerini yenilediklerini anlatan Uslu, "Saç tıraşını 25, saç sakal tıraşını 30 liraya yapıyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: ramazan, kuaför, Berber, Bayram tıraşı
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