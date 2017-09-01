Bayramın ilk günü camiler doldu taştı

Kurban Bayramı, yurt genelinde kutlanıyor. Bayram namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.

İstanbullular, Kurban Bayramı namazında camilere akın etti.

Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinde Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Fatih camileri başta olmak üzere kentin camilerini doldurdu.

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenlerin bayram namazları için buluşma mekanları ise tarihi camiler oldu.

Camilerde yer kalmayınca vatandaşlar, avlularda namaz kıldı.

Bayram namazı öncesi İslam alemi için dualar edildi. Bayram namazı hutbesinde ise kurban kesmenin önemine vurgu yapıldı.

Namaz sonrası camilerin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

Ankara

Başkentte vatandaşların bayram namazı için gittiği camilerin başında Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camileri geldi.

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da bulunduğu çok sayıda vatandaş, bayram namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı.

Kocatepe Camisi'nde namaz öncesi vaaz veren Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kurban Bayramı'nın Müslümanlar arasında sevgi, saygı, kardeşlik duygularının pekişmesine, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine vesile olduğunu vurguladı.

Sönmezoğlu, bayramda fakir ve ihtiyaç sahibi kimselerin de hatırlanmasını isteyerek, Kurban Bayramı'nın İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni etti.

Kılınan bayram namazının ardından Kocatepe Camii imamı Mehmet Atıcı irat ettiği hutbede bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarına işaret ederek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Farklı ülkelerden gelen Müslümanların da yer aldığı bayram namazı sonrası Ankara Valisi Topaca, İl Müftüsü Sönmezoğlu, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Topaca bayramlaştığı çocuklara da bayram harçlığı verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.

Gökçek, namaz sonrası vatandaşların bayramını tebrik etti.

Bursa

Bursa'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camilere akın etti.

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Ulu Camii, Emir Sultan ve Yeşil camileri başta olmak üzere kentin camilerini doldurdu. Sabahın erken saatlerinde dolan camiler, 7'den 70'e herkesi bayram namazında buluşturdu.

Edirne

Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.

Bayram namazı vaktinden önce özellikle Selimiye Camisi ve diğer selatin camilere gelip saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla camiler kısa sürede doldu.

Selimiye Camisi'nde namazın ardından okunan hutbe ve Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yaptırdığı dua sonrası Edirne Valisi Günay Özdemir ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı.

Edirne Valiliği'nce cami çıkışı vatandaşlara hurma dağıtıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, bayramların önemli olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Demirtaş, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayramlarda küslüklerin sona ermesi, dünyada huzur ve barışın hakim olması dileğinde bulunan Demirtaş, ibadetlerini yerine getiren vatandaşların kestikleri kurban etlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtması gerektiğini dile getirdi.

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından cemaat bayramlaştı.

Tekirdağ'da da Kurban Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını tarihi Orta Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Namazın ardından cami imamı Sedat Şen, verdiği hutbede, Kurban Bayramı'nın önemini anlattı.

Daha sonra tekbirler getirildi ve dua sonrası cemaat bayramlaştı.