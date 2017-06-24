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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 28 Haziran Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessesse ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 25 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

Etiketler: ramazan bayramı, köprü, yollar
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