Bugün yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak?

01.09.2017 Cuma (Bayramın 1.günü), serin ve yağışlı sistemin kuzeydoğuya doğru hareket ederek etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının tekrar artacağı bekleniyor Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın birinci günü için hava durumu tahmin haritası:

Bayramın 2. 3. ve 4. günleri yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın ikinci günü için hava durumu tahmin haritası:



Bayramın üçünü günü için hava durumu tahmin haritası:

Bayramın dördüncü günü için hava durumu tahmin haritası:

Hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte çarşamba günü batı bölgelerde, perşembe günü iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı ve ülkemiz genelinde bayram süresince mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.