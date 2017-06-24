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Bayramda 5 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de Ramazan Bayramı süresince sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi.

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Bayramda 5 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede 27 Haziran'a kadar havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklığın bölge genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği ifade edilen açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının bayramın ilk gününde hissedileceği bildirildi.

Bayramın ilk gününde hava sıcaklığı İzmir merkezde 37, Aydın'da 40, Manisa'da 38, Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 35 derece olarak hissedilecek.

Açıklamada, özellikle bayramın ilk günü havanın nemli olması nedeniyle sıcak havaya duyarlı kişilerin tedbirli davranması gerektiğine işaret edildi.

Etiketler: izmir, aydın, Manisa, balıkesir, hava sıcaklığı
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