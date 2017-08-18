  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Bayram yoğunluğuna karşı otobüs takviyesi

Bayram yoğunluğuna karşı otobüs takviyesi

Bakanlıkca, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarına, Kurban Bayramı tatillerinde B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildi.

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Bayram yoğunluğuna karşı otobüs takviyesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarına, Kurban Bayramı tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildi.

Bakanlığın izni kapsamında Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı kaydedildi.

Genelgeye göre, 29 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde, B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları kullanabilecek.

Firmalara tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta bulundurmaları zorunluluğu da getirildi.

B2 yetki belgesi "uluslararası tarifesiz", D2 belgesi de "yurt içi tarifesiz" otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor. AA 

Etiketler: bayram yoğunluğu, ek seferler
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