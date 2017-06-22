Bayram yaklaşırken esnafın yüzü gülüyor

Ramazan Bayramı alışverişi için uygun fiyatları nedeniyle Ulus'taki çarşıları tercih eden vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü.

Bayram öncesinde aileleriyle birlikte ihtiyaçlarını karşılamak için Ulus Hali'nden ve Çerkez Sokak'taki dükkanlardan alışveriş yapan vatandaşlar, en çok şeker, çikolata ve giyim eşyası satın alıyor.

Şeker fiyatlarının 5 ila 10 lira, çikolata fiyatlarının da 10 ila 20 lira olduğu Ulus'ta, çocukları için alışveriş yapan aileler fiyatların genel olarak uygun olduğunu söylüyor.

Çarşı esnafı bayram öncesinde satışlardan memnun olduklarını belirterek, bayram hareketliliği sebebiyle bol şeker ve lokum sattıklarını, vatandaşların kuruyemişe de ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Torunuyla şeker ve çikolata alışverişi yapan bir vatandaş, fiyatlarda son yıllarda artış olmadığı için memnun olduğunu ifade etti.

Çerkez Sokak'taki dükkanlardan alışveriş yapan bir başka vatandaş da bayram öncesinde ailesiyle giyim alışverişi için çarşıya geldiklerini, fiyatların genel olarak uygun olduğunu, beğendiği ayakkabıyı 25 liraya satın alabildiğini söyledi.