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Buradasınız : » » Bayram trafiği normal seyrinde ilerliyor

Bayram trafiği normal seyrinde ilerliyor

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu kesiminde trafik normal seyrinde ilerliyor.

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Bayram trafiği normal seyrinde ilerliyor

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu kesiminde trafik normal seyrinde ilerliyor.

Özellikle tatil günlerinde yoğunluk yaşanan Kocaeli'nin Tütünçiftlik, Kuruçeşme, Hatipköy ve Bekirdere mevkileri de olmak üzere otoyolun ve D-100 Karayolu'nun hem Ankara hem de İstanbul yönlerinde trafik olağan akışında devam ediyor.

D-130 ile D-605 karayollarında da trafik normal akışında sürüyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız gerçekleştiriyor.

Bu arada bayram öncesi İzmit'te D-100 Karayolu ile Anadolu Otoyolu'nun sık kaza yaşanan 5 noktasına yerleştirilen üç boyutlu maket trafik polisi araçlarıyla, sürücülerin hız sınırlarına uyması sağlanarak, olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu Sakarya, Düzce ve Bolu kesimlerinde de trafik akışı normal seyrediyor. 

Etiketler: kurban bayramı tatili, bayram trafiği
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