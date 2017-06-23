  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Bayram trafiği havadan denetleniyor

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara'yı diğer illere bağlayan ana arterler polis helikopterince denetlendi.

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Bayram trafiği havadan denetleniyor

Vatandaşların bayramda sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak için alınan yoğun trafik önlemleri kapsamında başkentte bir polis helikopteri de havadan denetim gerçekleştirdi.

Helikopterden yapılan denetime Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı Kenan Aydoğan da katıldı.

Yoğun güzergahlardaki trafik akışının hızlandırılması için helikopter ile yerdeki ekipler, koordinasyon içerisinde çalıştı.

Helikopterden kural ihlali yaptığı görülen araçlar, yerdeki ekiplere bildirilerek sürücülerine ceza kesildi.

Havadan trafik denetimleri, bayram tatili süresince devam edecek.

Etiketler: ramazan bayramı, ankara, polis helikopteri, bayram trafiği
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