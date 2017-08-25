  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Bayram trafiği başladı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu başladı.

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Bayram trafiği başladı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu başladı.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Kirazlıyalı ile Kuruçeşme mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Otoyoldaki trafik, yolun üç şeride çıktığı Gültepe tüneller mevkisinden sonra akıcı şekilde devam ediyor.

İstanbul istikameti Bekirdere rapmasında orta şeritte arıza yapan kamyon nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Ekipler, kamyonun kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri, güzergah boyunca ring halinde bulunuyor.

Öte yandan, Ege bölgesine giden vatandaşların da Eskihisar Feribot İskelesinde uzun kuyruklar oluşturduğu gözleniyor.

Trafik yoğunluğunun, ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Etiketler: kurban bayramı, kurban bayramı tatili, trafik
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