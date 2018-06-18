Bayram tedbirleriyle ölümlü trafik kazaları büyük oranda azaldı

Ramazan Bayramı süresince karayolu trafik akışının güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, 13-18 Haziran'da 6 gün süreyle trafik tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda bayram süresince karayollarında 24 saat esasına göre yaklaşık 70 bin trafik personeli görev yaptı. 227 personel yolcu olarak 454 otobüsü habersiz denetledi. Bu yıl ilk kez 32 polis başmüfettişi karayollarında alınan tedbirleri yerinde denetleme görevini üstlendi. Bayram süresince vatandaşlara karayolu trafik güvenliğinin önemini anlatan SMS’ler gönderildi.

Ayrıca, Yandex navigasyon uygulaması üzerinden ülke genelinde sürücüler tarafından bilinmesi gereken 50 adet kritik kaza noktası hakkında güzergah üzerinde anlık bilgilendirmeler yapıldı.

Trafik yoğunluğu olan 6 ilde helikopter ile 31 saat süreyle ülkenin batı/doğu aksı arasında önemli bir ulaşım güzergahı olan Çorum-Osmancık ve Amasya-Merzifon’da oluşturulan trafik denetim noktalarında İHA ile, diğer önemli kavşak noktaları olan Konya-Kulu, Eskişehir-Sivrihisar, Kırıkkale illerinde ise drone ile 6 saat, ayrıca 46 ilde 340 saat drone ile akan trafik havadan izlenerek denetlendi. Trafik yoğunluğu ve kural ihlalleriyle ilgili trafik ekiplerine anında bilgi aktarıldı.

Yüzde 23 azaldı

Alınan bu önlemler sayesinde arife günü dahil 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü trafik kazalarında son 14 yılda 4 gün (arife günü dahil) bayram tatili olan 7 yılın ortalamasına göre yüzde 23’lük bir azalma yaşandı. Ayrıca ölümlü trafik kazalarında bayramın dönüş günü olan son gün 14 yılın ortalamasına göre yüzde 52’lik bir azalma oldu. Polis başmüfettişlerinin görevli olduğu kazaların yoğun yaşandığı 50 güzergahın hiçbirinde ise ölümlü kaza meydana gelmedi.

Alınan tüm tedbirlere rağmen, mevsimsel koşulların dışında ani gelişen meteorolojik olaylar, yol kenarlarına ve tesis girişlerine hatalı park ve/veya duraklamalar, yorgun ve dikkatsiz araç kullanımı, yol koşullarına uygun olmayan lastik kullanımı, yaya geçiş önceliklerine dikkat edilmemesi gibi nedenlerle 4 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 69 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık, kaza nedenli can kayıplarının azaltılması amacıyla kural ihlallerinin önlenmesi yönünde ilave tedbir çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA