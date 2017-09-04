Bayram tatilinin kaza bilançosu yine ağır oldu

Bayram tatilinin onuncu gününde yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.
10 günlük bayram tatilinin son gününde Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Manisa, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 14 kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi yaralandı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde, Muhsin Durak yönetimindeki 26 FJ 323 plakalı kamyonet, Harmancık-Tavşanlı Karayolu'nun 9'uncu kilometresinde, Ali Osman Uludağ'ın kullandığı 43 EH 225 plakalı odun yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Durak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi de yaralandı.
İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 ES 660 plakalı otomobil, Yeşildere Caddesi'nde devrildi. Kazada Ufuk Uysal yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlham Aydoğdu yönetimindeki 43 AR 897 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya karayolu Yunuslar köyü kavşağında, Mehmet Ali Aşık'ın kullandığı 43 LK 627 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Fatma Aydoğdu olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde, Eyyüp Ölçer (24) kontrolündeki 31 TP 588 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Mahallesi Türkmen Deresi mevkisinde yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düştü. Sürücü Ölçer ile 7 yaşındaki Siyar Polat İdilkurt'un yaşamını yitirdiği kazada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da Mehmet Uyan (36) yönetimindeki 33 AZE 52 plakalı otomobil, Kahta-Siverek Karayolu Erikli köyü mevkisinde, Abuzer Demir (61) idaresindeki 02 KU 057 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ikiye ayrıldığı kazada otomobil sürücüsü Uyan yaşamını yitirdi. 2 kişi yaralandı.
Sinop'ta, Halil Altunbaş idaresindeki 06 YA 7576 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde, menfeze devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobildeki Kazım Pekcan, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Balıkesir'de Ramazan Bıçak yönetimindeki 10 L 3670 plakalı otomobil, Balıkesir-Savaştepe karayolunun 20. kilometresinde Melih Sevigen idaresindeki 34 SP 4513 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Bıçak, olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde İsmail Yavuz idaresindeki 48 L 5076 plakalı otomobil, İncesu mevkisinde Halit Çakıroğlu'nun kullandığı 34 DK 4317 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüj ve aydınlatma direğine çarparak duran Yavuz yönetimindeki otomobilde bulunan Baran Yavuz ve Duran Yaman yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde Bahattin Doğan (34) yönetimindeki 42 EMF 16 plakalı otomobil, Kumluboğaz mevkisinde şarampole devrildi. Sürücü Doğan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Adil Boz (28) idaresindeki 34 LK 4049 plakalı kamyonet, Salıpazarı-Çarşamba karayolu TOKİ köprüsü yakınlarındaki kavşakta, Zübeyde Güler'in (40) kullandığı 34 AD 1314 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Boz, hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişinin Çarşamba Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor.
Aydın'da, Uğur Nergis (31) yönetimindeki 09 M 0152 plakalı minibüs, Koçak mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı. Nergis, yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde, Bayram Şahin (45) yönetimindeki 06 DN 7465 plakalı otomobil, Yenice köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Mikail Kesici'ye çarptı. Kesici, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hassa Çevreyolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde, Ali Günay idaresindeki 27 SH 860 plakalı traktör, devrildi. Kazada 25 tarım işçisi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çataltepe köyü mevkisinde devrilen çapa aracında bulunan 7 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli'nin İzmit ilçesi geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Öte yandan trafik kazalarında Ağrı'da 9, Hatay'da 1, Giresun'da 5, Şanlıurfa'da 4, Sakarya'da 3, Manisa'da 1, Denizli'de 1 olmak üzere 24 kişi yaralandı.
Tatilin başlamasından bu yana kazalarda ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı ise 640'a yükseldi.