Bayram tatilinin ilk 8 gününde kaza bilançosu

Bayram tatilinin 8'inci gününde yurdun farklı bölgelerinde meydana trafik kazalarında 8 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

10 günlük bayram tatilinin sekizinci gününde Gaziantep, Adana, Malatya, Kastamonu, Çorum, Tokat, Düzce, Tekirdağ, Karaman, Antalya, Uşak ve Elazığ'da trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 8 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Izgar Mahallesi'nde Sinan Türker (44) yönetimindeki 59 ZS 993 plakalı otomobil, Yunanistan'dan aldığı yolcuları İstanbul'a götüren Metin Toköz'ün kullandığı 34 YT 962 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 5 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye Ekipler Amirliği Kaza Kırım Ekibi, uzun uğraşlar sonucu araç içinde sıkışan 5 kişiyi çıkardı. Otomobilde bulunan Bekir Çevik (34), Süleyman Türker (51) ile Mustafa Özdel (46) olay yerinde yaşamını yitirdi. 2 yaralı Malkara ve Tekirdağ Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Karaman

Karaman'da Mehmet Özcan'ın kullandığı 20 YA 157 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Konya karayolunun 20. kilometresinde ağaca çarptı. Kazada sürücünün eşi Hacer Özcan (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki gelini Şeyma Havza (27) ve torunu Hacer Leyla Özcan (4) yaralandı. Ailenin Denizli'den Karaman'a bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi.

Antalya

Antalya'da, ağabeyinin kullandığı kamyonetin kasasından düşen kişi hayatını kaybetti.

Harun Acar (20), Kepez ilçesi Kırçiçeği Caddesi'nde, ağabeyi Şeker Acar'ın kullandığı 07 RN 793 plakalı kamyonetin kasasından düştü. Acar'ın düştüğünü fark eden vatandaşlar tarafından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep

Gaziantep'ten Adıyaman'a giden ve sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 42 RH 548 plakalı otomobil ile 31 DJ 309 plakalı otomobil, karayolunun 10. kilometresindeki Ergen mevkisinde çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil ikiye bölündü

Kastamonu'da bir araçla çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Faik Yılmaz idaresindeki 37 PU 470 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolunun Sarıyonca köyü mevkisinde İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki 37 UA 472 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücü Yılmaz ile beraberindeki Kadir ve Necla Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Devrekani ve Kastamonu devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan Faik Yılmaz, Kastamonu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Uşak

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsmail Demiral'ın kullandığı 64 KC 343 plakalı otomobil, Şabanköy yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Demiral olay yerinde yaşamını yitirdi, Alaattin Yakın yaralandı.

Yaralamalı kazalar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Abdurezzak Oğuz (45) yönetimindeki 80 GL 377 plakalı kamyonet, D-400 karayolu Mustafabeyli Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve kamyonette bulunan 9 tarım işçisi yaralandı.

Bayram dolayısıyla akraba ziyareti için İzmir'den Elazığ'a giden İbrahim Cömertoğlu idaresindeki 35 AF 4537 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ karayolunun Kapıkaya Mahallesi kesiminde İlker Akdeniz yönetimindeki 23 DK 722 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra Hafza Rabia ve Tuğba Cömertoğlu, Kübra ve Naime Akdeniz ile Zeynep Demir ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Bahtiyar Özgüden (45) idaresindeki 19 KL 411 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum karayolundaki Kemallı Köprüsü mevkisinde aynı istikamette seyreden Coşkun Çırakoğlu'nun kullandığı 06 BD 4931 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Özgüden, beraberindeki Elif (38) ve Gizem Özgüden (15) yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Fadime Böke'nin (27) kullandığı 34 GL 7815 plakalı otomobil, D100 karayolundaki Erbaa Bölge Trafik kavşağında refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Düzce'de polis aracı ile cipin çarpışması sonucunda 1 polis yaralandı. Eski Bolu Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden Hasan Altınel idaresindeki 81 A 4822 plakalı polis aracı, Kervan Kavşağı'na geldiği sırada Hamza Sak yönetimindeki 81 EA 961 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan diğer polis memuru Fatih Yüzgeç yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Fuat Özen'in kullandığı 65 NP 149 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolunun 11. kilometresindeki Aşağı Demirtaş kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 PB 508 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Özen ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 68'e, yaralı sayısı 487'ye yükseldi.