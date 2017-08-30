  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bayram tatilinin başlamasından bu yana trafik kazaları 41 can aldı

Bayram tatilinin başlamasından bu yana trafik kazaları 41 can aldı

Bayram tatilinin beşinci gününde yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.

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Bayram tatilinin başlamasından bu yana trafik kazaları 41 can aldı

Bayram tatilinin beşinci gününde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana trafik kazalarında 12 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilinin beşinci gününde, Batman, Bilecik, Çorum, Denizli, Tokat, Kocaeli, Gaziantep, Kastamonu, Amasya, Kırıkkale, Adıyaman, Aksaray, Konya, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Aydın, Bartın, Tokat'ta trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 12 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.

Tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 41'e yaralı sayısı ise 299'a yükseldi. AA

Etiketler: bayram tatili, trafik, kaza, trafik Kazası
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