Bayram tatilinin acı bilançosu

Bayram tatilinin dokuzuncu gününde yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 21 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.

Derlenen bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilinin dokuzuncu gününde Amasya, Sivas, Balıkesir, Ankara, Adana, Kastamonu, Konya, Kütahya, Aksaray, Aydın, Kars, Tokat, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Sinop, Kırıkkale ve Karaman'da trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 21 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.

İstanbul'dan bayram tatili için Tokat'a gidenlerin bulunduğu Basri Gedik (57) yönetimindeki 34 LRZ 97 plakalı otomobil, Amasya-Turhal karayolu Yeşilöz köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Rabia (20) ve Zehra Gedik (55), Ahmet ve Fatma Al olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Raif Karabıyık (62) yönetimindeki 10 HH 173 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir karayolu Pamukçu mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 YM 053 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Muammer (60), Emrah (31), Ceydanur (3), Ali ve Özlem Akbudak yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muammer, Emrah, Ceydanur Akbudak ve Raif Karabıyık müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Konya'da Cumali Güllü (19) yönetimindeki 26 PV 670 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Okyar Caddesi kavşağında şarampole devrildi. Kazada sürücü Güllü ile otomobildeki Turgut Özbay (24), olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Hacı Ahmet Özbay, yaralandı.

Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Özbay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Dursun Deveci (33) yönetimindeki 07 AAL 53 plakalı otomobil, D-100 karayolu Hacıpazar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Araçta bulunan Semra Deveci (29) kaza yerinde, 7 yaşındaki Mehmet Salih Deveci kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Ahmet Berat (10) ile Zehra (23) ve Eylül Deveci (2) ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaman'da Halil Kulak (27) yönetimindeki 70 BD 093 plakalı otomobil, merkeze bağlı Pınarbaşı köyü yakınlarında devrildi. Sürücü Kulak kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Üzümlü köyünde Ünal Dilli yönetimindeki 34 BA 9343 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü ile araçta bulunan Rabia Dilli (79) ve Sebahat Dilli yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Rabia Dilli müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aynı ilçede meydana gelen diğer kazada ise Gökhan Doğan yönetimindeki 58 SE 658 plakalı otomobil, Yeniköy mahallesindeki köprüde, Berat Akçay (34) idaresindeki 58 DZ 700 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Akçay ile araçlarda bulunan Zehra Doğan, Yeliz (28), Yağmur (9), Toprak (2) ve 5 aylık Damla Akçay yaralandı.

Sivas'ta Muhsin Sarıkaya (23) yönetimindeki 58 NU 671 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun Düzova köyü girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Servet Sarıkaya (23) yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde Halil Güngör yönetimindeki 34 VCF 47 plakalı otomobil, Kızıltepe-Viranşehir karayolunda Üçyol mevkisinde Abdülkadir Ari'nin kullandığı 34 TB 4167 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler Güngör ve Ari'nin yanı sıra Özlem Ari ve Suriyeli Fatma Sımo kazada yaralandı.

Otomobilde bulunan 51 yaşındaki Meyhan Ari kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Mehmet Tekin'in kullandığı 06 CIH 22 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ile İzzet Begoviç Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Hamza Yılmaz idaresindeki 06 EY 1581 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Tekin ile araçlarda bulunan Tuğba Yılmaz, Ömer Yılmaz ve Ayşe Tekin yaralandı.

Adana'da Seçkin Büyükaslan'ın kullandığı 01 SB 397 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, park halindeki 01 TS 018, 01 SV 921 ve 27 BC 73 plakalı otomobillere çarptı. Sürücü Büyükaslan ile kaldırımda yürüyen Sertaç Turgut yaralandı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Süleyman Emir Kubatoğlu (23) yönetimindeki 37 PC 714 plakalı otomobil, Abana-İnebolu karayolunun Harmason mevkisinde Büşra Turan'ın kullandığı 34 GYK 11 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Tuncay Şen (21), İlhan Abdulbakioğlu (22), Sebla Turan ve Sena Savaş yaralandı.

Kütahya'da sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 AB 830 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki karpuz satışı yapılan tezgaha çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücü ile araçta bulunan bir kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray'da Ümit Bayırlı yönetimindeki 10 DBC 12 plakalı otomobil, Aksaray Nevşehir karayolunun 20. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Gamze Bayırlı yaralandı.

Kars'ta Mehmet Adıgüzelli idaresindeki 36 AK 427 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarparak durabildi.

Kazada, araçta bulunan Suzan Adıgüzelli (30) ve Sevilay Adıgüzelli yaralandı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Suzan Adıgüzelli, hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 9 kişi yaralandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Serhat Bakırçay yönetimindeki 34 BB 3729 plakalı minibüs, Diyadin Sanayi Sitesi yakınlarında, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken, uçuruma devrildi.

Kazada 4 aylık Ahmet Yasin Bakırçay ile 3 yaşındaki Belinay Bakırçay olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Serhat Bakırçay ile ayı aileden 8 kişi, Ağrı ve Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde İsmail Seyhan (35) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tekağaç köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü İsmail Seyhan ve aynı aileden Muhammet Efe Seyhan (3), Ahmet Seyhan (9) ve Sevgi Seyhan (31) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Seyhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gelibolu'dan Keşan'a seyreden Mehmet Işıksal'ın (71) kullandığı 34 ET 1410 plakalı kamyonet, Yerlisu köyü kavşağında, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Işıksal ve eşi Muazzez Işıksal yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesi İstasyon Mahallesinde 09 PB 350 plakalı otomobili kullanan İkram Erçetin, bariyerler kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalıştı.

Bu sırada Aydın-İzmir seferini yapan 300 22-4 sefer sayılı yolcu treni otomobile çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki Hediye Erçetin ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta bayram tatili için arkadaşıyla Sinop'a gelen Gökhan Korkmaz idaresindeki 05 FK 364 plakalı otomobil, Erfelek ilçesi Çelen köyü mevkisinde seyir halindeyken üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle gövdesinden ikiye ayrılan ağaç devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki arkadaşları Bilal ve Durmuş Duran (22) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Durmuş Duran, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Gülay Yürekli idaresindeki 06 BV 1525 plakalı otomobil, Kayseri-Kırıkkale karayolu Keskin Devlet Hastanesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet Arda Alpaslan, Hatice Zeynep Yürekli ve İpek Yürekli yaralandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Nuh Gürel (30) yönetimindeki 10 NA 125 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum Karayolu Sansa Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Bu sırada kaza yapan araç ile aynı istikamete giden Erdem Uçar (34) yönetimindeki 34 KK 5991 plakalı otomobil de devrilen otomobile çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Kazalarda, 10 NA 125 plakalı araçtaki sürücü Güler ile Arif Güler (26) ve Mustafa Aktaş (38) ile diğer otomobilin sürücüsü Uçar yaralandı.

Tatilin başlamasından bu yana kazalarda ölü sayısı 89'a, yaralı sayısı ise 552'e yükseldi.