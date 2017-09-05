Bayram tatilinde binlerce kişi "alkışlarla" güneşi uğurladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde en fazla ziyaret edilen mekanlar arasında bulunan Şeytan Sofrası'na, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde gün batımını izlemeye yaklaşık 20 bin kişi geldi.

Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık'a yaklaşık 8 kilometre uzakta bulunan ve "Şeytan Sofrası" olarak anılan bölge, ilçe ve civarını yukarıdan görebilen sarp kayalıkların üzerinde yer alıyor. Lav birikintisi üzerinde bulunan bölge, güneşin batışının en güzel izlenebildiği yerler arasında gösteriliyor.

Şeytan Sofrası'na çıkanlar, denizi, koyları, irili ufaklı adaları, yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz güzelliği seyrettikten sonra alkışlarla güneşi uğurluyor.

"10 günde 50 bin kişi geldi"

Şeytan Sofrası, 10 günlük tatilde, güneşin batışını izlemek isteyenlerden yoğun ilgi gördü.

Akşamları araç park edecek yer bulamayan ziyaretçiler, tepenin aşağı kısımlarından yürüyerek bölgeye ulaşmak zorunda kaldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Şeytan Sofrası'nda gün batımının yıllardır büyük keyifle izlendiğini belirtti.

Gençer, "10 günlük tatilde günde yaklaşık 2 bin kişi, toplamda 20 bin kişi güneşi alkışlarla uğurladı. Gün batımı denilince ilk akla gelen yerlerden oldu Şeytan Sofrası. Bölge hem Ayvalık hem de Kuzey Ege turizmine önemli katkı sunuyor." diye konuştu.

Şeytan Sofrası'nın işletme şefi Şamil Varol da 10 günlük tatilde en yoğun dönemlerinden birini geçirdiklerini söyledi.

Tatil boyunca günde en az 5 bin kişiyi ağırladıklarını dile getiren Varol, "Bazı günler 7 bin kişiye ulaştık. 10 günde 50 bin kişi Şeytan Sofrası'na çıktı. Bu rakam sabahtan akşama kadar olan ziyaretçileri kapsıyor. Gün batımını izlemeye gelenler günlük 2 bin kişi civarında." dedi.

Yaz döneminde günlük bin ila 3 bin kişiyi ağırladıklarını vurgulayan Varol, "Yıl boyunca yüz binlerce kişi güneşi uğurlamak için burada buluşuyor." ifadesini kullandı.

"Etkilenmemek mümkün değil"

İstanbul'dan eşiyle gelen bankacı Muhammet Mesih Uğur, bölgede güneşin denizin üzerinde kaybolması sırasında eşsiz bir güzellik ortaya çıktığını anlattı.

Tatilcilerden Büşra Uğur ise Ayvalık'ı ikinci ziyaretinde Şeytan Sofrası'da güneşin batışını izlediğini ve çok beğendiğini belirtti.

İzmir'de esnaflık yapan tatilci Kazım Uçar da Şeytan Sofrası'na daha önce bir kış günü geldiğini kaydederek, "Bu kadar büyük bir kalabalılığı ve güneşin batışına ait bu manzarayı görebilmek kısmet olamamıştı. Bu kez coşkulu kalabalıkla bu manzarayı izlemek nasip oldu. Daha önce Şeytan Sofrası'nın şöhretini duymuştum. Bir doğa harikası izledik." diye konuştu.

İzmir'den gelen Özge Sevinç, Şeytan Sofrası'nda güneşin batışını izleyip etkilenmemenin mümkün olmadığını, buraya tekrar gelmek istediğini söyledi.