Bayram öncesi sürücülere 'ikramlı' denetim

Aksaray'da trafik ekipleri, Kurban Bayram'ı tatiline giden otomobil sürücülerine kolonya ve şeker ikram ederek hem bayramlarını kutladı hem de dikkatli seyahat etmeleri yönünde uyardı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kenti Adana, Konya, Ankara ve Nevşehir'e bağlayan karayollarında belirlenen noktalarda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı, trafik kurallarına uyan sürücülere teşekkür edip, trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.

Denetimlerde 4 kişinin bindiği ve 3 kurbanlık koyunun yüklendiği elektrikli motosikleti durduran ekipler, kurallara uymadığı gerekçesiyle aracı trafikten men etti.

Ekiplerin, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu, mutlu ve sağlıklı geçirmesi için çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Öte yandan, karayolunda bazı vatandaşların satın aldıkları hayvanları otomobillerinin bagajında taşıması da dikkati çekti.

Gurbetçi Servet Başer, yaptığı açıklamada, yapılan denetimleri yerinde bulduğunu söyledi.

Avusturya'dan bayram tatili için geldiğini ifade eden Başer, "Kurban Bayramı'nı uzun yıllar sonra memleketimde geçireceğim. Yapılan uygulamalar ve polis ekiplerinin güler yüzle bizleri karşılamasından dolayı çok memnun olduk. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Herkesin de bayramını kutluyorum." dedi.

Yavuz Kızıltan ise Aksaray'dan İstanbul'a gittiğini ve uygulamadan çok memnun olduğunu dile getirerek, özellikle bayram gibi yoğun geçen dönemlerde trafik kazalarının çok olduğunu, bu tür uygulamaların kaza olma olasılığını azaltması bakımından oldukça yararlı olduğunu kaydetti.