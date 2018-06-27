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Bayram ikramiyesiyle aldığı kurbanı Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanınca kesti

Elazığ'da yaşayan emekli Münevver Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde zafer kazanınca bayram ikramiyesiyle aldığı kurbanı kesti.

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Bayram ikramiyesiyle aldığı kurbanı Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanınca kesti

Elazığ Mollakendi'de yaşayan 5 çocuk ve 10 torun sahibi 64 yaşındaki Münevver Bayram, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Hacı Ömer Hüdai Baba Türbesi önünde dualarla kestiği adak kurbanını ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

"Çok şükür dualarım kabul oldu"

Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, seçim sonuçlarını televizyonlardan büyük bir heyecanla izlediklerini söyledi.

64 yaşındaki Bayram, seçimin Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından ailesiyle evde bayram havası yaşadıklarını anlattı: 

"Cumhurbaşkanı sevdalısıyım, onu çok seviyoruz. 'Cumhurbaşkanım kazanırsa Allah yolunda kurban keseceğim' diyerek adak adamıştım. Hacı Ömer Baba Türbesi'ne 40 yıldır bakıyorum. Burada onun için dua ettim, çok şükür dualarım kabul oldu, seçimi kazandı. Ben de Cumhurbaşkanım için adağım olan kurbanı kestim. Cumhurbaşkanım sizi buraya davet ediyorum, Emine Hanımı da alıp buyurun gelin."

Kurbanı bayram ikramiyesiyle aldı

Seçim sonuçlarının ülkeye, millete ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi dileğinde bulunan Münevver Bayram, kestiği kurbanı beldedeki ihtiyaç sahibi aile ile öğrencilere dağıttı. Bayram, "Cumhurbaşkanım bayram öncesi bize ikramiye vermişti, bin liramı ayırdım. Bayram ikramiyemle aldığım kurbanımı Cumhurbaşkanım için kestim" dedi.

Kaynak: AA 

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