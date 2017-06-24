Bayram başlamadan kazalar başladı

Bayram tatili öncesi, dün polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 22 trafik kazasında 2 kişi öldü, 159 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce vatandaşların bayram tatilini huzurlu ve güvenli şekilde geçirebilmesi için gerekli trafik güvenliği tedbirleri alındı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda karadan ve havadan denetimler eşliğinde yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden gün boyu trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca da cuma hutbesinde cemaatten trafik kurallarına uymaları ve kul hakkına saygı göstermeleri istendi.

Polis ve jandarmanın ülke genelinde dün ortaklaşa yürüttüğü "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-2" uygulamasında denetlenen sürücülerle görüntülü görüşülerek uygulama hakkındaki düşünceleri soruldu. Sürücülerin, bilgilendirme sayesinde kurallara daha duyarlı olmalarının sağlandığını ve uygulamadan memnun kaldıklarını söyledikleri belirtildi.

Otomobillerde arka koltuklardaki ve otobüslerdeki yolcuların emniyet kemeri takması konusunda daha bilinçli olunduğu kaydedildi. Ekipler tarafından konuya ilişkin broşürler dağıtıldı.

Alınan tedbirler ve yapılan uyarıların kazaların azaltılması, ölüm ve yaralanmaların önlenmesi konusunda etkili olduğu bildirildi.

Polis sorumluluk bölgesinde bayram tatili öncesi, dün 22 kaza meydana geldi, kazalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 159 kişi yaralandı.