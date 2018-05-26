Bayrak imalatçılarının "24 Haziran" mesaisi

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi dolayısıyla siyasi partilerden gelen talepleri karşılamak için çalışan sayısını artıran bayrak imalatçıları, tezgahlarında ter döküyor.

Boyandıktan sonra top halinde atölyeye getirilen bayraklar, tezgahlarda sıcak teller yardımıyla boyutlarına göre kesilerek kenarları dikiliyor. Daha sonra paketlenen bayraklar, partilerin genel merkezleri ya da il başkanlıklarına gönderiliyor.

"Günlük 100 bin bayrak üretimi"

Bursa Yıldırım'da faaliyet gösteren bir bayrak firmasının sahibi Selahattin Avşar, Türkiye'nin dört bir yanından bayrak siparişi aldıklarını ve imalat için sürelerinin kısıtlı olduğunu söyledi.

Avşar, taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Günlük 100 bin dolayında bayrak üretimi yapılıyor. Ramazan ayı olmasa bu rakam 150-200 bini bulurdu. Daha önceki seçim zamanlarında gece saatlerine kadar çalıştığımız oluyordu. Bu seçim dönemi Ramazan'a denk geldiği için mümkün değil. Sabah saat 08.00'de başlıyoruz, akşam 17.30'da paydos veriyoruz. Bu kadar zamanda ne yapabilirsek yapıyoruz."

Personel sayısı 100 kişiye kadar çıkartılıyor

Seçim döneminde Türk bayrağı talebinin de çok olduğunu vurgulayan Avşar, "Seçim zamanında normal siparişlerimizi de almaya devam ediyoruz. Eleman sayısını artırarak hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Normal zamanlarda 10-15 kişi çalışıyor. Şu anda eleman sayımız 50-100 kişiye kadar çıktı" dedi.

Kaynak: AA