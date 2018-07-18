BAYKAR A.Ş, Kılıçdaroğlu'ndan kazanılan tazminatı şehit ailelerine bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan üçüncü 1,5 milyon liralık tazminat davası da karara bağlandı.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını temsilen avukat Ferah Yıldız ile davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan katıldı.

Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira tazminat

Mahkeme hakimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a 22'şer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e 14'er bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenciye'de 13'er bin lira manevi tazminatın, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alınarak 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

Tazminat şehit ailelerine

Davanın sonuçlanmasının ardından Milli SİHA Bayraktar’ın üreticisi BAYKAR A.Ş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açılan davada BAYKAR A.Ş Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a ödenecek 60 bin liralık tazminatın şehit ailelerine bağışlanacağı ifade edildi.

kemal kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin açılan davada Mahkeme, Yön. Kur. Başkanımız Özdemir Bayraktar'a 60.000 TL tazminat ödenmesine hükmetmiştir.



Bu tazminatı Şehid Ailelerimize bağışlayacağız.



Milletimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. — Baykar (@BaykarMakina) 18 Temmuz 2018

Kaynak: AA