  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Baykal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor, şuur açık'

'Baykal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor, şuur açık'

Sağlık Bakanı Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Genel durumu iyi daha da iyiye gidiyor. Şuur açık, yoğun bakımda takibi devam ediyor." bilgisini paylaştı.

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Baykalın sağlık durumu iyiye gidiyor, şuur açık

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Demircan, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine, "Genel durumu iyi daha da iyiye gidiyor. Vital bulguları stabil. Şuur açık, yoğun bakımda takibi devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Demircan, şehir hastanelerinin şehrin dışına yapıldığı iddialarına ilişkin, "Yeni hastane yapacak yer arıyoruz. Gönül istiyor ki şehrin merkezinde hiçbir yere uğramayalım ama bu seferde şehrin dışına gidiyoruz. Ben belediyelere bir kanun teklifi olarak bu sorumluluğun yüklenmesinden yanayım. Şehirlerde eğitime, sağlığa zorunlu olarak imar planlarında yeterli yer ayırma zorunluluğunu getirmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir şekilde tedaviyi kabul etmiyor"

Açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen'in sağlık durumuna ilişkin soru üzerine Demircan, Gülmen'in 10 Ekim tarihinden bu yana Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yattığını anımsattı. Demircan, "Mahkum servisinde gözetim altında tutuluyor. Her gün 5 uzman doktordan oluşan heyet kendisiyle görüşüyor. Tedavi ve tetkiklerin yapılması gerektiği hakkında görüşülüyor ancak hiçbir şekilde tedaviyi kabul etmiyor." dedi.

"Hemşire sayısını artırmak için Maliye Bakanlığımızdan kadro talep ettik"

Hemşire sayısının az olduğunun altını çizen Demircan, "Hemşire eksikliğimiz, Türkiye genelinde büyük bir sorunumuz. Hemşire sayısını artırmak için Maliye Bakanlığımızdan kadro talep ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığımız açıklama yapacak, onu bekliyoruz." bilgisini paylaştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: ahmet demircan, sağlık bakanı, Deniz Baykal, nuriye gülmen, hemşire alımı
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